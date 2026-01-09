Кубок Азии U-23: Узбекистан стартовал с победы, Япония разгромила Сирию

Сборная Японии одержала крупную победу со счетом 5:0 над командой Сирии в первом туре группового этапа молодёжного Кубка Азии по футболу (игроки до 23 лет). Турнир проходит в Саудовской Аравии.

В другой встрече группы B сборная ОАЭ обыграла команду Катара со счётом 2:0.

В группе C Узбекистан одержал победу над Ливаном – 3:2, а встреча между Республикой Корея и Ираном завершилась вничью 0:0.

Накануне в группе A хозяева турнира – сборная Саудовской Аравии – минимально победила команду Кыргызстана (1:0), а Вьетнам обыграл Иорданию со счётом 2:0.

В турнире участвуют 16 команд, разделённых на четыре группы. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые два места в своих группах.

Четвертьфиналы пройдут 16 и 17 января, полуфиналы – 20 января. Матч за третье место запланирован на 23 января, финал – на 24 января.