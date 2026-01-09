В Туркменистане утвердили порядок обеспечения инвалидов протезно-ортопедическими изделиями

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана утвердило новый порядок предоставления протезов и ортопедических изделий лицам с инвалидностью на бесплатной и льготной основе. Соответствующий приказ подписан 6 декабря 2025 года.

Документ регламентирует процедуру определения размеров и учета обеспечения отдельных категорий населения изделиями медицинского назначения. Порядок разработан в соответствии с постановлением Президента Туркменистана от 5 октября 2017 года о совершенствовании медицинских услуг.

Согласно новым правилам, основанием для получения протезно-ортопедических изделий является карта протезирования, заполненная специалистом Международного центра лечения травм или его областных подразделений. Заявители должны предоставить пакет документов, включающий свидетельство группы инвалидности, копию паспорта и медицинское заключение.

Центральная экспертная группа рассматривает заявки в течение трех рабочих дней и принимает решение о предоставлении или отказе в выдаче изделий. Сроки изготовления различных видов протезов составляют от 5 до 30 календарных дней в зависимости от сложности изделия.

После получения протезов или ортопедических изделий граждане обязаны зарегистрировать их в отделении Пенсионного фонда по месту жительства. Финансирование обеспечения населения протезно-ортопедическими изделиями осуществляется из средств государственного бюджета.

Приказ согласован с Министерством финансов и экономики, а также Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана. Документ зарегистрирован Министерством юстиции 27 декабря 2025 года.