29 марта в Туркменистане пройдут региональные выборы в Меджлис и Халк маслахаты

Меджлис Туркменистана принял постановление о назначении на 29 марта выборов членов халк маслахаты во вновь образованных этрапах велаятов, а также вместо досрочно выбывших депутатов Меджлиса и членов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и генгешей.

Выборы членов халк маслахаты будут проходить на территории этрапа Алтын асыр Ахалского велаята, Гарашсызлыкского, Губадагского этрапов Дашогузского велаята, Довлетли, Фарабского, Гарабекаулского этрапов Лебапского велаята, Огузханского этрапа Марыйского велаята.

А также по избирательным округам № 74 «Amyderýa», № 79 «Darganata» Лебапского велаята, № 104 и № 106 Марыйского велаята в связи с досрочным выбытием депутатов Меджлиса Туркменистана.

Постановление принято в соответствии со статьями 4, 85 и 87 Избирательного кодекса Туркменистана и подписано Председателем Меджлиса Туркменистана Д.Гулмановой 7 января.