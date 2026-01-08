Школьники Туркменистана на зимних каникулах посещают исторические памятники и музеи

Для школьников Туркменистана зимние каникулы – отличное время не только хорошо отдохнуть и набраться сил перед новой учебной четвертью, но также узнать много познавательного.

Так, Главное управление образования Лебапского велаята организовало для школьников культурно-познавательные поездки к историческому памятнику Астана Баба в Керкинском этрапе, крепости Амуль в Чаржуском этрапе, в Историко-краеведческий музей и велаятскую библиотеку. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В свою очередь, ученики средней школы № 30 города Ашхабада, специализирующейся на математике и информатике, посетили музей Нейтралитета Государственного культурного центра Туркменистана. Ученики ознакомились с экспонатами — документами, фотографиями — подтверждающими, что нейтралитет страны обеспечивает как региональную безопасность и стабильность, так и содействует взаимовыгодному международному сотрудничеству.