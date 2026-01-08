Туркменистанцы стали призерами Международного конкурса снежной скульптуры в Харбине

Туркменистанцы, обучающиеся в Harbin Engineering University, приняли участие в XVIII Международном конкурсе снежной скульптуры, прошедшем среди студентов в городе Харбине (КНР), и заняли второе место.

Туркменские студенты, а это Дидар Сердаров, Илмурат Реджепов, Юсупджан Джораев и Багтыяр Аманов представили конкурсную работу под символичным названием «Гордость Туркменистана».

В центре скульптурной композиции из льда и снега — ахалтекинские скакуны. Изящество линий, динамику и тонкую передачу благородства и силы, присущих «небесным коням», по достоинству оценило жюри конкурса, присудив скульптуре второе место, сообщает ТДХ.