Туадера одержал уверенную победу на президентских выборах в ЦАР

Национальная избирательная комиссия Центральноафриканской Республики (ЦАР) объявила действующего президента Фостен-Арканжа Туадеру победителем президентских выборов, состоявшихся 28 декабря. Согласно предварительным данным, Туадера набрал 76,15% голосов избирателей при явке 52,42%, сообщает радиостанция Ndeke Luka.

Выборы прошли в формате масштабного избирательного марафона — одновременно проходили четыре вида голосования: президентское, парламентское, региональное и муниципальное. Муниципальные выборы проводились в стране впервые с 1988 года.

В президентской гонке приняли участие семь кандидатов, включая Туадеру, который уже занимает пост главы государства с 2016 года. Его основными соперниками выступили бывшие премьер-министры Анисе-Жорж Дологеле и Анри-Мари Дондра.

Возможность баллотироваться на третий срок Туадера получил благодаря принятым в 2023 году поправкам к конституции, которые были одобрены на референдуме в июле того же года. Новая конституция отменила ограничение в два срока на посту президента и увеличила срок президентского мандата до семи лет.

Окончательное утверждение итогов голосования Конституционным судом ожидается до 20 января.