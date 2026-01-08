Солнце, Венера и Марс сойдутся в одну точку на небе только в 2267 году

Следующее сближение Венеры и Марса с Солнцем в одну точку на небе произойдет лишь в 2267 году. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно данным ученых, одновременное соединение обеих планет с Солнцем на расстояние менее одного градуса состоится летом 2267 года, то есть через 2,5 века.

Ранее Лаборатория сообщала, что Венера и Марс в канун Рождества практически слились в одну точку с Солнцем на небе.

Специалисты предполагают, что такое соединение 7-8 января может происходить впервые в цивилизованной истории человечества. По их оценкам, следующий аналогичный случай повторится через тысячи, а возможно, через десятки тысяч лет.