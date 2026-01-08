Саудовская Аравия одержала победу в стартовом матче домашнего Кубка Азии U-23

Сборная Саудовской Аравии победила команду Кыргызстана со счётом 1:0 в первом матче группы «А» молодёжного Кубка Азии по футболу (игроки до 23 лет). Турнир проходит в городах Джидда и Эр-Рияд.

Единственный гол на 88-й минуте забил нападающий хозяев Ракан Аль Гамди. Сборная Кыргызстана большую часть матча играла в меньшинстве: на 34-й минуте главный арбитр встречи китаец Мин Фу после просмотра VAR удалил полузащитника Арсена Шаршенбекова за грубый фол. На 77-й минуте голкипер кыргызской команды Курманбек Нурланбеков отразил пенальти в исполнении Мусаба Аль Джувайра.

В другом матче группы А сборная Вьетнама обыграла команду Иордании со счётом 2:0.

В следующем туре, который состоится 9 января, Саудовская Аравия сыграет с Иорданией, а Кыргызстан встретится с Вьетнамом.

В турнире участвуют 16 команд, разделённых на четыре группы.

В группе А вместе с Саудовской Аравией играют команды Вьетнама, Кыргызстана и Иордании. Группу B составили сборные Катара, Японии, ОАЭ и Сирии. В группе C встретятся Республика Корея, Ливан, Узбекистан и Иран. Группа D объединила команды Австралии, Китая, Ирака и Таиланда.

В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые два места в своих группах. Четвертьфиналы пройдут 16 и 17 января, полуфиналы – 20 января. Матч за третье место запланирован на 23 января, финал – на 24 января.

В квалификации молодёжного Кубка Азии-2026 приняли участие 44 команды, разделённые на 11 отборочных групп. Сборная Туркменистана выступала в группе А, матчи которой проходили в Иордании.

Подопечные Ахмеда Агамурадова одержали две победы – над Китайским Тайбэем (5:1) и Бутаном (2:0). Однако в заключительном туре молодёжная команда Туркменистана уступила сборной Иордании со счётом 1:2 и не смогла квалифицироваться в финальную стадию турнира.