Постоянный координатор ООН в Туркменистане об итогах партнёрства в 2025 году

Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане в своей статье «Продвижение принципов мира, доверия и устойчивого развития: партнёрство ООН и Туркменистана в 2025 году» поделился своими выводами об итогах 2025 года.

Ниже приводим полный текст данной статьи.

«В 2025 году партнёрство между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций достигло новых высот, наглядно продемонстрировав силу сотрудничества в продвижении мира, доверия и устойчивого развития. Этот знаменательный год ознаменовался успешным проведением Туркменистаном Третьей Конференции ООН по проблемам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в Авазе, а также празднованием Международного года мира и доверия, 30-летия статуса постоянного нейтралитета и 80-летия Организации Объединённых Наций.

Благодаря тесному сотрудничеству с Правительством и широким кругом партнёров, команда ООН реализовала масштабные инициативы, превращая общие приоритеты в реальные результаты для народа Туркменистана.

В 2025 году Страновая команда ООН, состоящая из 19 агентств, работающих под руководством Постоянного координатора ООН, объединила свои усилия для достижения значительных результатов по всем пяти направлениям Рамочной программы сотрудничества на 2021–2025 гг. Совместно и при поддержке партнёров по развитию мы превратили общие приоритеты в реальные достижения.

Конечный результат 1: Эффективное управление и верховенство права

Наше внимание было сосредоточено на приведение национальной политики и стратегий в соответствие с международными стандартами. В этом году Туркменистан при поддержке ПРООН и УВКПЧ разработал Национальный план действий в области прав человека на 2026–2030 годы, основанный на рекомендациях Универсального периодического обзора. Агентства ООН под руководством ЮНФПА внесли вклад в подготовку Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства на 2026–2030 годы.

УВКПЧ и ЮНИСЕФ совместно с национальными партнёрами провели всесторонний обзор законодательства на соответствие с Конвенцией ООН о правах инвалидов, что заложило основу для дальнейшей разработки Национальной стратегии по правам лиц с инвалидностью. ЮНИСЕФ также поддержал разработку Национальной стратегии раннего развития детей на 2026–2030 годы и Плана действий к ней, обеспечив приоритетное внимание самым юным членам общества.

ПРООН поддержала Центральную избирательную комиссию в подготовке рекомендаций к проекту Закона о Едином реестре избирателей и созданию цифровой электронной библиотеки, расширив доступ граждан к избирательной и правовой информации. Был расширен доступ к правосудию через обновление сайтов Коллегии адвокатов по всей стране.

В целях противодействия торговле людьми МОМ и УНП ООН поддержали принятие и запуск Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми на 2025–2029 годы, а УНП ООН оказало содействие в разработке национальных процедур по выявлению и перенаправлению пострадавших. При финансовой поддержке Европейского союза МОТ разработала двухлетнюю программу по продвижению международных трудовых стандартов и достойного труда, а также провела мониторинг процессов найма и условий труда в период хлопкоуборочной кампании.

Укрепление институтов стало краеугольным камнем нашей работы. ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА и УВКПЧ поддержали создание нового Департамента по правам женщин и детей в Аппарате Омбудсмена и оказали техническую помощь в разработке Временных специальных мер для повышения участия женщин в политической жизни. Наша приверженность инклюзивности также была отмечена проведением четвёртого Инклюзивного фестиваля «Мы сильные — мы равные», в церемонии открытия которого приняли участие Заместитель министра иностранных дел и Постоянный координатор ООН. Тем самым внимание общественности было привлечено к вопросам включения людей с инвалидностью и важности принципа «никого не оставить позади».

Разработка политики, основанной на данных, и инклюзивное управление были дополнительно укреплены благодаря проведению Много-индикаторного кластерного обследования (MICS7), при поддержке ЮНИСЕФ. Сбор и публикация данных MICS7 обеспечили надёжную доказательную базу для принятия государственных решений и отслеживания прогресса по 29 индикаторам ЦУР и национальным целям. Кроме того, реализация Дорожной карты по ЦУР позволила закрыть пробелы по 9 из 40 индикаторов. Офис Постоянного координатора ООН совместно с ЭСКАТО начал техническую работу по установлению целевых показателей индикаторов ЦУР для Туркменистана; завершение этой работы остаётся приоритетом на 2026 год.

Конечный результат 2: Устойчивый экономический рост и диверсификация.

По мере модернизации экономики Туркменистана наши совместные усилия были сосредоточены на цифровой трансформации, интеграции в международную торговлю и устойчивом финансировании. В партнёрстве с Министерством связи ПРООН поддержала разработку Концепции развития цифровой экономики и Государственной программы на 2026–2028 годы. Через внедрение системы электронного обмена данными удалось повысить совместимость и качество предоставления государственных услуг в десяти министерствах, а также укрепить навыки государственных служащих в области информационных технологий, электронного управления и кибербезопасности.

ПРООН также содействовала усилению готовности Туркменистана к вступлению во Всемирную торговую организацию, повысила потенциал Государственного комитета по статистике для сбора и анализа качественных, учитывающих гендерные аспекты данных в сферах торговли, транспорта и финансового планирования. ПРООН внедрила инновации в ведении финансовой отчётности и методологиях внедрения Системы национальных счетов, а также усилила управление рисками на таможне в рамках проекта по созданию Единого окна для экспортно-импортных операций. Вместе с партнёрами ПРООН способствовала развитию инновационной экономики Туркменистана, поддерживая предпринимательство, разрабатывая дорожную карту по модернизации парка информационных технологий и стимулируя создание инклюзивных стартапов. Одновременно проводились реформы на рынке ценных бумаг, совершенствовалось регулирование и расширялся доступ к финансированию для повышения прозрачности, стабильности и устойчивости всей финансовой системы страны.

ЕЭК ООН сыграла ключевую роль в продвижении упрощения процедур торговли и цифровых стандартов. В марте Туркменистан провёл знаковый семинар «Цифровая трансформация в коридоре КТИ (Казахстан–Туркменистан–Иран)», где ЕЭК ООН представила практические шаги по модернизации региональных торговых коридоров. Обсуждения обмена данными «порт-порт» и цифровой документации для железнодорожных грузов ознаменовали переход от традиционных бумажных процессов к цифровым решениям. Важной вехой стал пилотный проект по внедрению электронного эквивалента железнодорожной накладной СМГС с использованием стандартов UN/CEFACT приблизив Туркменистан к мировым лучшим практикам.

Офис Постоянного координатора ООН сыграл ключевую роль на Инвестиционном форуме Туркменистана 2025 года, собрав вместе представителей Правительства, частного сектора и международных партнёров для поиска решений по финансированию проектов, согласованных с ЦУР, и укреплению партнёрств для устойчивого развития. Обсуждения, модерируемые и проводимые Офисом Постоянного координатора, ЕЭК ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНЕП, были сосредоточены на инвестициях в устойчивую энергетику и внедрении инновационных финансовых механизмов, обеспечивающих сохранение зелёного роста, справедливого перехода и инклюзивного развития в центре экономической повестки Туркменистана.

Финансирование в целях достижения Целей устойчивого развития продвигалось благодаря работе Совместной экспертной группы, что создало новые возможности для устойчивых инвестиций. Вместе с партнёрами ПРООН поддержала реформы в экономическом планировании, интегрировав финансовую отчётность в систему национальных счетов и применяя специальную методологию для маркировки бюджетных расходов, чтобы направлять процесс бюджетирования и укреплять единую национальную систему финансирования развития.

В этом русле Офисом Постоянного координатора ООН координируется подготовка к проведению Регионального экономического форума СПЕКА в Ашхабаде, который объединит страны Центральной Азии для укрепления сотрудничества в области торговли, транспорта и устойчивого развития. Это мероприятие подчеркнёт приверженность ООН поддержке Туркменистана как ключевого транспортно-логистического узла в регионе и продвижению интеграционных процессов в соответствии с Целями устойчивого развития.

Конечный результат 3: Укрепление управления окружающей средой и устойчивости к изменению климата

Команда ООН в Туркменистане продолжила поддержку Правительству в реализации климатических обязательств. Офис Постоянного координатора ООН подтвердил эту приверженность, содействуя проведению мероприятия высокого уровня в канун Международной конференции «Нефть и газ Туркменистана», подчеркнув интерес страны к продвижению устойчивой энергетики и глобальных климатических действий. Обсуждения были сосредоточены на ускорении энергетического перехода, развитии возобновляемых источников энергии и согласовании национальных стратегий с глобальными климатическими целями.

Совместно с партнёрами по развитию система ООН вовлекла молодёжь в климатические действия, оказав поддержку в организации национальной Конференции молодёжи по климату. Консультации завершились принятием Национального заявления молодёжи для COP30, отражающего коллективное видение и решения туркменской молодёжи для устойчивого и климатически устойчивого развития.

Движение к более зелёному будущему также усилилось в 2025 году. ЮНЕП, ЕЭК ООН и ЮНОПС объединили усилия для разработки совместной программы по сокращению выбросов метана. В рамках более широкой Совместной программы, поддерживающей переход страны к зелёной энергетике, ПРООН совместно с ЕЭК ООН реализовала пилотный проект при финансировании Совместного Фонда ЦУР. Эта инициатива обеспечила комплексную базовую оценку сектора возобновляемой энергетики и подготовила 10-летнюю дорожную карту развития возобновляемых источников энергии, включая проекты нормативных актов, а также рекомендации по политике и институциональному развитию. ПРООН продолжила поддержку создания «Зелёной таксономии», концепции климатического финансирования и новых правил для малых систем возобновляемой энергетики, а также разработки Национальной стратегии и плана действий по биоразнообразию.

ПРООН поддержала Правительство в подготовке третьего Национально- определяемого вклада (ОНУВ), обеспечив его соответствие национальным климатическим приоритетам и международным обязательствам. Документ всё ещё находится в разработке, и в настоящее время усилия сосредоточены на сборе и оценке данных о выбросах парниковых газов по соответствующим секторам. ЮНИСЕФ присоединился к ПРООН в поддержке подготовки третьего ОНУВ для включения мер и действий, учитывающих интересы детей, в соответствующий раздел документа.

В поддержку выполнения Туркменистаном обязательств по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и обеспечения климатической прозрачности ПРООН обеспечила техническое руководство при подготовке первого Двухгодичного отчёта по прозрачности, который был официально представлен Правительством в Секретариат РКИК ООН. ПРООН также возглавила разработку Четвёртого национального сообщения, которое было направлено на финальное согласование в профильные министерства; его подача в Секретариат РКИК ООН запланирована на начало 2026 года.

Восстановление земель и управление экосистемами улучшились на площади более миллиона гектаров в бассейне Аральского моря, включая регенерацию тугайных лесов в рамках проекта ПРООН. Поддержка ПРООН также сыграла ключевую роль в утверждении шести подзаконных актов для гидрометеорологической службы, укреплении прогнозирования и наблюдения за опасными явлениями, а также в повышении национальной готовности к снижению рисков бедствий и климатической осведомлённости через обучение и информационные мероприятия.

Для повышения устойчивости на стыке водных и земельных ресурсов ФАО оказала поддержку Туркменистану в получении одобрения программы ГЭФ «Центральноазиатский водно-земельный подход» — «Укрепление подходов водно-земельного взаимодействия для обеспечения водной безопасности, повышения устойчивости и улучшения условий жизни в сельских районах бассейнов рек Амударья и Сырдарья”. Эта инициатива на уровне бассейнов направлена на продвижение интегрированного управления водными, земельными и экосистемными ресурсами в трансграничных системах, напрямую способствуя обеспечению водной безопасности, повышению климатической устойчивости и устойчивому развитию сельских районов в соответствии с национальными и региональными приоритетами.

Сельское хозяйство является ключевым элементом климатически устойчивого будущего. ФАО поддержала разработку и утверждение проекта ГЭФ «Катализатор позитивной трансформации сельскохозяйственного сектора Туркменистана для повышения устойчивости к изменению климата», продвигая климатически разумное сельское хозяйство, восстановление экосистем и устойчивое управление землями. Дополнительно, в рамках подготовки подачи заявки в Зеленый климатический фонд (GCF Readiness) в 2025 году была оказана поддержка по проведению анализа вовлечения частного сектора, возможностей климатического финансирования и технологий AFOLU, заложив основу для будущих климатических инвестиций. ФАО также подготовила аналитические материалы и исследования политики — включая работу по ирригационным услугам, анализ ОНУВ, климатически разумное сельское хозяйство и технологии AFOLU — которые напрямую способствовали принятию решений на основе данных и национальному планированию.

В то же время ЮНЕСКО помогла связать климатическую науку с политикой и общественным пониманием. Был разработан Национальный план действий по криосфере, интегрирующий риски, связанные со снегом, льдом и водными ресурсами, в национальное планирование адаптации и управления водными ресурсами. На региональном уровне ЮНЕСКО содействовала участию Туркменистана в Центральноазиатской стратегической программе действий, укрепляя сотрудничество пяти стран по общим климатическим, водным и экологическим вызовам.

Инновации формировали обучение и осведомлённость. ЮНЕСКО внедрила инструменты виртуальной реальности для визуализации процессов криосферы и воздействия климата на водные ресурсы — поддерживая наращивание потенциала экспертов, педагогов и молодёжи и делая сложные климатические риски доступными и интерактивными. Туркменистан также участвовал в региональной платформе знаний, объединяющей научные данные, аналитические инструменты и лучшие практики по динамике криосферы и управлению водными ресурсами, способствуя обмену данными и поддержке политики, планирования и образования на основе доказательств.

Для практического применения знаний ЮНЕСКО содействовала совместной разработке пилотного проекта по климатически устойчивому управлению водными ресурсами в тесном сотрудничестве с национальными институтами. Применяя мониторинг снега и льда и прогнозирование водных ресурсов, проект направлен на укрепление интегрированного управления водными ресурсами и демонстрацию практических решений для климатической готовности, устойчивости экосистем и рационального использования воды в бассейнах, зависящих от таяния снега и ледников.

Конечный результат 4: Качественные, инклюзивные системы здравоохранения и социальной защиты

Наши совместные усилия в области здравоохранения и социальной защиты значительно улучшили доступ к качественным услугам и укрепили устойчивость систем. ВОЗ совместно с Туркменистаном разработала Национальный стратегический план по контролю туберкулёза на 2026–2030 годы, обновила клинические руководства и расширила электронную систему учёта и отчётности по туберкулёзу .

ПРООН поддержала включение в программу лечения 700 пациентов с мультирезистентным туберкулёзом, организовала психологическое консультирование и занятия по правовой грамотности, установила портативные рентгеновские системы с искусственным интеллектом для диагностики в шести противотуберкулёзных больницах с целью усиления скрининга и раннего выявления, а также внедрила современные комплексы по управлению медицинскими отходами в отдалённых районах; установка солнечных энергосистем также планируется в других больницах.

Благодаря поддержке ПРООН по закупке более 120 наименований жизненно необходимых лекарств пациенты с неинфекционными заболеваниями, редкими болезнями, а также в случаях материнских и неонатальных неотложных состояний получили значительно больший доступ к жизненно важному лечению, что позволило снизить внебюджетные расходы семей.

ЮНИСЕФ обеспечил масштабное внедрение программы Интегрированного ведения болезней детского возраста (ИВБДВ)с особым акцентом на неонатальную помощь. В мае 2025 года под руководством ВОЗ были внесены изменения в национальный календарь иммунизации — введена шестивалентная вакцина, обновлён график вакцинации против полиомиелита и добавлена однократная доза вакцины против вируса папилломы человека, что повысило охват и защиту детей. ЮНФПА поддержал национальную программу скрининга рака шейки матки, достигнув охвата 72% целевой группы, а также запустил услуги психологического консультирования и направления для пострадавших от домашнего и сексуального насилия.

Мобильный медицинский ресурсный центр МОМ предоставил жизненно важные медицинские услуги 4000 человек в отдалённых районах, обеспечивая принцип «никого не оставить позади». ЮНИСЕФ, Всемирный банк и МОТ поддержали продолжающуюся оценку системы социальной защиты (CODI), а сотрудничество ЮНИСЕФ с Благотворительным фондом помощи детям, нуждающимся в опеке, завершилось празднованием Всемирного дня ребёнка и подписанием нового Меморандума о взаимопонимании.

В то же время ВОЗ продвигала цифровое здравоохранение через проект CCAR Phase 2, направленный на наращивание потенциала, обмен знаниями между специалистами и предоставление технической поддержки национальным политикам и экспертам. ВОЗ оказывала постоянную помощь во внедрении МКБ11, включая перевод на туркменский язык, и поддержала разработку базовой структуры данных и интерфейса для электронных медицинских карт, закладывая основу для будущего проектирования системы.

ВОЗ усилила услуги по профилактике и лечению неинфекционных заболеваний и психического здоровья, пересмотрев протоколы лечения, улучшив ведение хронического обструктивного болезни лёгких и астмы, а также внедрив руководства mhGAP. В онкологии ВОЗ совместно с МАГАТЭ и МАИР провела миссию imPACT Review в Ашхабаде и Дашогузе, подготовила рекомендации по всем аспектам онкологической помощи и обучила онкологов современным методам терапии.

В области инфекционных заболеваний Туркменистан присоединился к региональной инициативе ВОЗ «Центральная Азия без туберкулёза к 2030 году» и при поддержке ВОЗ модернизировал Национальную референс-лабораторию по туберкулёзу, ввёл новые вакцины, пересмотрел календарь иммунизации и обучил медицинских работников профилактике кори, краснухи, полиомиелита и ведению гепатита B. ВОЗ также продвинула меры по ликвидации передачи гепатита B и сифилиса от матери к ребёнку и запустила Immune Patrol — цифровую платформу, продвигающую грамотность в вопросах здоровья среди школьников.

Для пандемической готовности и подхода «Единое здоровье» ВОЗ усилила готовность на пунктах пропуска, провела анализ исходного уровня по водоснабжению, санитарии, гигиене (WASH) и здравоохранению, организовала оценку рисков зоонозных заболеваний, укрепила надзор за антимикробной резистентностью и улучшила политику вакцинации против сезонного и пандемического гриппа. Лабораторные специалисты прошли обучение по продвинутой ПЦР-диагностике, а ВОЗ поставила 40 холодильников и 20 морозильников для усиления холодовой цепи и биобезопасности.

Туркменистан, как пилотная страна ВОЗ по программе PIP PC, укрепил надзор за острыми респираторными инфекциями при поддержке ВОЗ, внедрив электронные системы данных, продвинутую диагностику гриппа и сохранив статус Национального центра по гриппу, признанного ВОЗ. Был разработан проект Национального плана готовности к пандемиям. Туркменистан стал первым в регионе, кто апробировал инструмент ВОЗ FAIR для вакцинации против сезонного гриппа, что привело к принятию национальной политики вакцинации в 2025 году.

ВОЗ также поддержала стратегии по антимикробной резистентности, выполнение Международных медико-санитарных правил через отчётность SPAR и симуляцию JADE, а также реализацию проекта Pandemic Fund One Health для усиления надзора, лабораторий и кадрового потенциала. Анализ исходного уровня по воде, санитарии, гигиене и здравоохранению был завершён в рамках Протокола ЕЭК ООН – ВОЗ. Эти усилия способствуют достижению ЦУР 3 — здоровья и благополучия для всех.

Конечный результат 5: Образование и развитие навыков

Образование и развитие навыков стали основой нашего видения инклюзивного, готового к будущему Туркменистана. При поддержке ЮНИСЕФ была запущена совместная программа «Зелёная школа» через меморандум с Министерством образования: 20 пилотных школ интегрируют устойчивость к климатическим рискам, экологическую устойчивость и климатическую осведомлённость в образовательную систему. ЮНИСЕФ также поддержал разработку Национальной стратегии раннего развития детей на 2026–2030 годы и соответствующего Плана действий в рамках межсекторального процесса.

ПРООН содействовала заключению партнёрских соглашений между Академией электронного управления, Министерством связи и Академией государственной службы для обмена передовым опытом, проведения обучения и исследований в области цифрового государственного управления; 120 государственных служащих прошли обучение, организованное эстонской Академией электронного управления. ПРООН укрепила цифровое управление и кибербезопасность, организовав обучение специалистов по информационным технологиям из государственного и частного секторов, а также поддержав развитие правовых основ для использования платформы электронного обмена данными. Параллельно проводились семинары по правам человека, способствовавшие повышению осведомлённости и приведению национальных стандартов в соответствие с международными. ПРООН оснастила четыре учреждения профессионально-технического образования современной ИТ-инфраструктурой и обеспечила обучение 177 уязвимых молодых людей по рабочим специальностям, информационным технологиям и предпринимательству.

Благодаря Массовым открытым онлайн-курсам на платформе Coursera обучение прошли более 700 молодых людей, а также получили поддержку по вопросам готовности к трудоустройству. ПРООН также укрепила межведомственное сотрудничество, организовав обучение для 120 представителей государственных органов и 32 специалистов по вопросам межведомственной координации на сессиях в Центре подготовки «Hedayah», что способствовало развитию устойчивости и инклюзивному развитию молодёжи.

МОМ расширила возможности профессионального обучения для уязвимых групп через курсы шитья для 123 женщин и девочек в Лебапском велаяте.

В 2025 году команда ООН в стране при участии всех пяти Постоянных координаторов ООН в Центральной Азии провела Региональный тренинг для молодых дипломатов в Ашхабаде при поддержке правительства Туркменистана, Италии и Швейцарии, укрепив навыки превентивной дипломатии, ведения переговоров на климатическую тематику, общественной политики и реализации ЦУР.

В заключение я хочу вновь подтвердить приверженность команды ООН в Туркменистане совместной работе с Правительством, используя возможности ООН по консолидации усилий, техническую экспертизу и партнёрства для поддержки национальных приоритетов через новую Рамочную программу сотрудничества ООН в области устойчивого развития на 2026–2030 годы, реализацию Программы действий Аваза, продвижение Десятилетия устойчивого транспорта и завершение амбициозных и инклюзивных климатических обязательств. Вместе мы сможем превратить глобальные резолюции и национальные стратегии в реальные результаты для людей по всей стране — безопасная мобильность, чистая энергия, сильные институты, устойчивые сообщества и расширенные возможности для каждого ребёнка и молодого человека».