Определились все четвертьфиналисты Кубка Африки по футболу

Сборная Кот-д’Ивуара разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0 в матче 1/8 финала Кубка африканских наций и стала последним участником четвертьфинальной стадии турнира. Соревнования проходят в Марокко.

Ранее в 1/8 финала сборная Египта в дополнительное время обыграла команду Бенина – 3:1. Основное время завершилось вничью – 1:1. Футболисты Нигерии разгромили сборную Мозамбика со счетом 4:0.

В четвертьфинале действующий победитель турнира Кот-д’Ивуар сыграет с Египтом. Также на этой стадии встретятся сборные Мали и Сенегала, Камеруна и Марокко, Алжира и Нигерии. Матчи пройдут 9 и 10 января.

Финал Кубка Африки состоится 18 января.