Книга Президента Туркменистана о нейтралитете представлена в Бухаресте

7 января в посольстве Туркменистана в Румынии прошла презентация книги президента страны Сердара Бердымухамедова «Нейтралитет Туркменистана – светлый путь мира и доверия».

Участники мероприятия отметили, что издание посвящено анализу исторического опыта и современного значения политики постоянного нейтралитета Туркменистана. В книге рассматриваются правовые и политические основы нейтралитета, его роль в обеспечении региональной и глобальной стабильности, а также вклад страны в развитие культуры мира и доверия.

В рамках презентации была организована выставка книг президента Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. Экспозиция отразила достижения Туркменистана за годы независимости, включая социально-экономические преобразования и внешнеполитические инициативы.

В мероприятии приняли участие туркменские студенты и граждане Туркменистана, проживающие в Румынии. Студенты выступили на английском и русском языках, отметив актуальность идей, изложенных в книге, для молодого поколения.

Организаторы отметили, что встреча способствовала освещению внешнеполитического курса Туркменистана и укреплению связей с туркменской диаспорой за рубежом.