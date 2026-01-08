В Туркменистане открыт набор в программу «Институт изучения Соединенных Штатов (SUSI)»

В Туркменистане идет набор в программу «Институт изучения Соединенных Штатов (SUSI)» для представителей сферы среднего образования.

Основной задачей программы является предоставление участникам информации и материалов для разработки учебных программ с включением тем о Соединенных Штатах для старших классов средних школ и образовательных центров.

Пятинедельная программа для преподавателей и администраторов начнется летом 2026 года и пройдет в различных академических учреждениях США при условии отсутствия отрицательных последствий для здоровья и безопасности участников, и при возможности международных перелетов.

Кандидаты в программу должны:

быть мотивированными и опытными профессионалами среднего звена, в возрасте 30-50 лет, работающими в школах или образовательных центрах, ученикам которых примерно 14-18 лет.

иметь как минимум 5 лет профессионального опыта.

продемонстрировать высокий уровень владения английским языком.

Предпочтение отдается кандидатам, не бывавшим ранее в США и имеющим конкретные планы включить темы по изучению США в программу обучения.

Анкету можно сдать до 12 января как лично, так и по электронной почте AshgabatEducation@state.gov.

Подробно о программе вы можете узнать на официальном сайте Посольства США в Туркменистане.