American Councils приглашает учителей Туркменистана к участию в программе Prep4Success

American Councils принимает заявки на участие в программе повышения квалификации для учителей Prep4Success, предназначенной для педагогов со всего Туркменистана.

Программа будет проводиться очно в Ашхабаде и американских уголках (American Corners) в Дашогузе, Мары и Туркменабате.

Участники из Балканского велаята смогут присоединиться к ашхабадской группе онлайн.

В течение 6 месяцев участники будут изучать тщательно разработанную программу, охватывающую ключевые тематические области, включая лучшие практики обучения подготовке к тестам, академическому чтению и письму, а также публичным выступлениям.

Участники также познакомятся с такими навыками, как использование анализа данных для оценки успеваемости учащихся, предоставление четких инструкций, применение интерактивных и коммуникативных методов в классе и создание среды, способствующей обучению, ориентированному на ученика.

Крайний срок подачи заявок — 1 февраля 2026 года, 17:00.

Детали программы, а также форма заявки доступны здесь.