Туркменистан: цифровизация как ключевой фактор развития экономики

Туркменистан переживает период динамичных преобразований, в которых цифровизация выступает ключевым фактором экономического развития страны, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Цифровые технологии охватывают все сферы – от государственного управления и промышленности до образования и здравоохранения. В стране широко внедряется мировой опыт применения высоких технологий и инноваций.

Город Аркадаг как модель «умного города»

Примером реализации инновационных решений служит город Аркадаг, где внедрен крупнейший проект высокоскоростной связи. В городе применяются умные решения для создания комфортной среды проживания, используется экологически чистый транспорт, внедрены технологии экономии воды и электроэнергии на основе зеленых технологий.

«В городе государственного значения всё подчинено единой оптимизации всех процессов», – отметил Черкез Аннаев, главный специалист по IT-технологиям хякимлика города Аркадаг. По его словам, IT-инфраструктура города представляет собой сложную систему, состоящую из множества подсистем, компьютеров, контроллеров, датчиков и устройств.

Для обработки, анализа и хранения больших массивов данных создана интеллектуальная платформа на основе искусственного интеллекта, которая выступает «мозгом» умного города и обеспечивает совместную работу всех устройств через беспроводную сеть.