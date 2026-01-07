Туркменистан развивает транспортную логистику для укрепления связей между Европой и Азией

В условиях стремительно развивающейся экономики Туркменистана эффективность логистических цепочек становится основой успеха предпринимательской деятельности, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Учитывая географическое положение страны, выступающей связующим звеном между Европой и Азией, оптимизация логистики приобретает стратегическое значение для туркменских предпринимателей.

В последние годы в Туркменистане активно развивается сеть автомобильных и железных дорог, морских портов и аэропортов, что создает благоприятные условия для транспортировки грузов как внутри страны, так и за её пределами.

Автомагистрали составляют важную часть транспортной инфраструктуры страны. Они служат не только для перевозки внутренних грузопотоков, но и для развития международного сотрудничества. Примером является строительство автобана Ашхабад – Туркменабат – ключевого узла международных перевозок, позволяющего значительно улучшить транзит грузов в регионе Центральной Азии.

«Транспортная логистика очень значима для сотрудничества нашего государства с другими странами, и развитие автотранспортной отрасли имеет большое значение в решении социально-экономических задач», – отметил главный инженер АОЗТ «Türkmen Awtoban» Байрам Бяшимов.

По его словам, совершенствование транспортной системы и реализация транзитных ресурсов для обеспечения связей между Европой и Азией являются одним из основных направлений внешней политики Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны.

При строительстве автобана Ашхабад – Туркменабат применяются инновационные технологии, обеспечивающие прочность магистрали и увеличение срока её службы. Реализация проекта также способствует созданию новых рабочих мест в стране, отмечается в сообщении.