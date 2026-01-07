Туркменистан развивает предпринимательство в агропромышленном комплексе

Развитие предпринимательства в сельском хозяйстве Туркменистана является ключевым условием укрепления продовольственной безопасности и повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса страны, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Государственная поддержка предпринимательства в аграрном секторе, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечение инвестиций способствуют увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции, расширению ассортимента и улучшению её качества.

Важное значение имеет развитие инфраструктуры в сельских районах, включая строительство дорог, складов, логистических центров и других объектов для хранения, переработки и транспортировки продукции.

Стимулирование предпринимательства способствует диверсификации сельского хозяйства и развитию новых направлений, таких как органическое земледелие, выращивание экзотических культур, животноводство и птицеводство. Поддержка инноваций и внедрение современных технологий позволяют повысить урожайность, снизить затраты и улучшить качество продукции.

Важным фактором развития является перерабатывающая промышленность, которая позволяет создавать добавленную стоимость и увеличивать экспортный потенциал страны. Особое внимание уделяется производству экологически чистых продуктов, пользующихся спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Местные производители успешно конкурируют с зарубежными поставщиками, обеспечивая продовольственную безопасность Туркменистана, отмечает издание.