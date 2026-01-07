Традиции национальной охоты – в работе известного туркменского скульптора

Новая работа известного скульптора, члена Союза художников Туркменистана Байгельды Аннамедова называется «Düýäniň üstündäki awçy» (“Охотник верхом на верблюде“) и посвящена традиции туркменской охоты, в том числе соколиной.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», художник изобразил туркменского юношу, охотящегося в песках верхом на верблюде. В одной его руке – лук, а на другой, вытянутой кверху, охотничий сокол. Охотника сопровождает пара туркменских борзых «тазы».

Умело подобранная цветовая гамма, тщательная проработка мелких элементов сделали скульптуру из полиэстера объёмной, реалистичной и выразительной.

У туркмен охотничий промысел был распространён повсеместно. В старину иностранцы, побывавшие на туркменских землях, отмечали, что мужчины даже на соколиную охоту никогда не выезжают без лука и стрел, так как являются хорошими стрелками, метко бьющими в цель и верховыми и пешими. Незаменимыми помощниками, особенно в верховой в охоте, им служили тазы – представители древней породы охотничьих собак.