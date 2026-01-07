Посольство Кыргызстана в Ашхабаде объявило тендер на ремонт здания
Посольство Кыргызской Республики в Туркменистане объявило о проведении тендера на выполнение внутренних ремонтных работ в здании дипломатического представительства. Об этом сообщается в объявлении, опубликованном в газете «Нейтральный Туркменистан».
К участию в тендере приглашаются организации, имеющие соответствующую лицензию на проведение строительно-ремонтных работ. Заявки принимаются в течение 10 рабочих дней с момента публикации объявления.
Заинтересованные компании могут подать документы по адресу: Ашхабад, проспект Гарашсызлык, 17.
Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам (+99312) 48-22-95 и 48-22-96 или направить запрос на электронную почту kgembassy.tm@mfa.gov.kg.