Посольство Кыргызстана в Ашхабаде объявило тендер на ремонт здания

Посольство Кыргызской Республики в Туркменистане объявило о проведении тендера на выполнение внутренних ремонтных работ в здании дипломатического представительства. Об этом сообщается в объявлении, опубликованном в газете «Нейтральный Туркменистан».

К участию в тендере приглашаются организации, имеющие соответствующую лицензию на проведение строительно-ремонтных работ. Заявки принимаются в течение 10 рабочих дней с момента публикации объявления.

Заинтересованные компании могут подать документы по адресу: Ашхабад, проспект Гарашсызлык, 17.