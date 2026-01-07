Минздрав Туркменистана объявил тендер на закупку медикаментов и оборудования

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана объявило международный тендер на закупку лекарственных средств, медицинского оборудования и расходных материалов. Об этом сообщается в объявлении ведомства, опубликованном в газете «Нейтральный Туркменистан».

Тендер включает четыре лота: жизненно важные лекарственные препараты, медицинские изделия и реагенты, сырье и изделия медицинского назначения, а также медицинское оборудование, дезинфицирующие и диагностические средства. Все товары должны соответствовать международным стандартам.

Предложения от участников принимаются в течение 30 дней с даты публикации объявления по адресу: Ашхабад, Арчабиль шаёлы, 20.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 40-04-79.