В Туркменистане вышел новый номер электронного журнала «Молодежь с Аркадагом»
В Туркменистане вышел очередной номер электронного журнала «Arkadagly Ýaşlar» («Молодежь с Аркадагом»).
Основу выпуска составляют главные события, произошедшие в стране в декабре 2025 года, сообщает «Туркменистан: Золотой век».
В журнальных статьях рассказывается о значении новой книги Президента Сердара Бердымухамедова «Türkmenistanyň Bitaraplygy – parahatçylygyň we ynanyşmagyň aýdyň ýoly»; представлены материалы, посвящённые значимости Международного форума мира и доверия, состоявшегося в Ашхабаде, а также широкой международной поддержке мирных инициатив, выдвигаемых страной.
В числе ключевых тем журнала – роль женщин в обществе.
Также на страницах выпуска — обзор расширенного заседания Кабинета Министров Туркменистана и заседания, проведённого в столичном дворце «Мекан» по инициативе Халк Маслахаты Туркменистана.
В новый номер также вошли материалы и выступления некоторых молодых активистов, удостоенных высоких государственных наград.
В статье «Şanly ýylda parlan ýyldyz» представлена информация о победителе конкурса «Ýylyň parlak ýyldyzy — 2025».
Журнал издается при Центральном совете Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули.