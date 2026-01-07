В Туркменистане вышел новый номер электронного журнала «Молодежь с Аркадагом»

В Туркменистане вышел очередной номер электронного журнала «Arkadagly Ýaşlar» («Молодежь с Аркадагом»).

Основу выпуска составляют главные события, произошедшие в стране в декабре 2025 года, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В журнальных статьях рассказывается о значении новой книги Президента Сердара Бердымухамедова «Türkmenistanyň Bitaraplygy – parahatçylygyň we ynanyşmagyň aýdyň ýoly»; представлены материалы, посвящённые значимости Международного форума мира и доверия, состоявшегося в Ашхабаде, а также широкой международной поддержке мирных инициатив, выдвигаемых страной.

В числе ключевых тем журнала – роль женщин в обществе.

Также на страницах выпуска — обзор расширенного заседания Кабинета Министров Туркменистана и заседания, проведённого в столичном дворце «Мекан» по инициативе Халк Маслахаты Туркменистана.

В новый номер также вошли материалы и выступления некоторых молодых активистов, удостоенных высоких государственных наград.

В статье «Şanly ýylda parlan ýyldyz» представлена информация о победителе конкурса «Ýylyň parlak ýyldyzy — 2025».

Журнал издается при Центральном совете Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули.