В Лебапском велаяте с января изменены тарифы на пассажирские перевозки

Производственное объединение «Лебапавтоулаг» Министерства автомобильного транспорта Туркменистана с января 2026 года вводит новые тарифы на городские и междугородные пассажирские перевозки. Об этом сообщила ПО «Лебапавтоулаг».

Изменение стоимости проезда связано с совершенствованием транспортной инфраструктуры региона и реализацией социально-экономических планов, поставленных на текущий год. Конкретные размеры новых тарифов на действующих маршрутах объединение пока не уточнило.

Представители «Лебапавтоулаг» поздравили жителей велаята с наступившим Новым годом, пожелав им крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в профессиональной деятельности.