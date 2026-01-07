Великобритания ввела ограничения на рекламу продуктов с высоким содержанием сахара, жира и соли

С начала января 2026 года в Великобритании вступили в силу новые правила рекламы определённых категорий продуктов питания. Согласно принятым мерам, реклама товаров с высоким содержанием сахара, жира и соли запрещена в интернете, а на телевидении её показ ограничен временем после 21:00.

Министерство здравоохранения Великобритании выразило благодарность производителям продуктов и напитков, которые начали следовать новым требованиям в добровольном порядке с октября 2025 года.

Под действие запрета подпадают 13 категорий товаров, включая газированные напитки с добавленным сахаром, чипсы и шоколадные батончики. Контроль за соблюдением новых правил осуществляет Управление по стандартам рекламы.

The Guardian отмечает, что список ограниченных к рекламе продуктов содержит ряд исключений и уточнений. Директор организации Food Foundation Анна Тейлор указала, что действующее законодательство допускает рекламу брендов компаний при ограничениях на рекламу конкретных продуктов.

В интервью BBC директор по стратегии бренда маркетингового агентства Initials CX Джош Тилли отметил, что крупные компании, такие как PepsiCo и McDonald’s, могут испытать меньшее влияние новых ограничений благодаря возможности продвижения бренда. При этом небольшие производители, которые обычно рекламируют конкретные продукты, окажутся в более затруднительном положении.

Власти Великобритании связывают принятие данных мер с борьбой против распространения ожирения среди детей.