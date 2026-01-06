Стоимость «Аркадага» превысила 3 млн евро после трансфера Диниева

Стоимость футбольного клуба «Аркадаг» повысилась с 2,88 млн евро до 3,05 млн евро после трансфера полузащитника Мейлиса Диниева. Об этом свидетельствуют данные портала Transfermarkt.

25-летний Диниев в прошедшем сезоне выступал за карабалтинский «Кыргызалтын» из Кыргызстана, где провел 12 матчей и забил 2 гола. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 150 тыс. евро.

Ранее в своей карьере Диниев также играл за «Ахал» и «Копетдаг». За сборную Туркменистана провел 6 матчей, забив 1 гол в ворота Китайского Тайбэя в ноябре прошлого года.

По итогам 2025 года футболисты «Аркадага» под руководством главного тренера Владимира Байрамова в третий раз подряд стали чемпионами Туркменистана и завоевали Кубок страны. Кроме того, в мае команда выиграла Кубок Лиги вызова АФК-2024/25, победив в финале камбоджийский «Преа Хан Рич Свай Риенг» со счетом 2:1. В сентябре подопечные Байрамова завоевали Суперкубок Туркменистана, после чего впервые в своей истории пробились в 1/8 финала второй по значимости азиатской Лиги чемпионов.

В 1/8 финала Лиги чемпионов АФК-2 «Аркадаг» ждет двухматчевое противостояние с саудовским «Аль-Насром», в составе которого играет ряд мировых звезд, включая Криштиану Роналду. Матчи пройдут 11 и 18 февраля.