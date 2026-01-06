Старые деревья Ашхабада: часть I

В этой подборке мы расскажем о старых деревьях Ашхабада, возраст которых насчитывает более 100 лет. Ценность их заключается не только в биологическом возрасте — они образуют уникальную группу «живых» памятников туркменской столицы.

В Ашхабаде насчитывается более 150 деревьев старше ста лет. Точная информация о посадке восточной плосковетвистой туи и эльдарской сосны в конце XIX века подтверждает, что усилия по озеленению города предпринимались на ранних этапах его формирования параллельно со строительством. Об этом рассказывается на сайте Министерства охраны окружающей среды Туркменистана.

Платаны в Туркменистане — одни из самых выдающихся долгоживущих деревьев; в столице зарегистрировано около десяти деревьев, возраст которых исчисляется столетиями. Среди них выделяется самый большой экземпляр с окружностью ствола почти в 4 метра. Это высокое дерево растёт на территории интерната для одарённых детей. Другой значительный платан с окружностью ствола до 3 метров украшает территорию перед зданием Института истории и археологии Академии наук Туркменистана.

В парке железнодорожников в Ашхабаде произрастает несколько примечательных старых деревьев. Среди них высокие вязы и дубы, диаметр ствола которых составляет не менее трех метров. Особое место занимает тутовое дерево, считающееся старейшим в Ашхабаде, диаметр которого превышает четыре метра. Эти экземпляры составляют основу старых парково-садовых зон, созданных с заботой и предусмотрительностью.

Дендрологическое разнообразие старых деревьев Ашхабада связано с таким деревом, как гледиция, которая стала широко распространенным видом для посадки. 34 дерева почтенного возраста украшают парки «Ашхабад» и «Гунеш», а также парк Байрам-хана.

В Ашхабадском ботаническом саду есть также аллея более чем из 80 восточных туй. Крупные и высокие деревья туи, посаженные в конце XIX века, можно встретить и возле старых зданий университета. Диаметр самого большого из этих деревьев составляет 2,24 метра.

В очередном материале мы продолжим знакомить наших читателей с историей наших знакомых незнакомцев — старых деревьев Ашхабада.