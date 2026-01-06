Между куклами и шахматной доской: как живет восьмилетняя чемпионка из Туркменистана

Ученица третьего класса средней школы № 25 города Мары Анна Чарыева в восемь лет стала бронзовым призером чемпионата мира по шахматам среди девочек до 8 лет и трехкратной чемпионкой Туркменистана. За спортивные достижения она в числе других спортсменов распоряжением Президента Туркменистана была награждена денежной премией в размере 40 тыс. манатов. В интервью газете «Нейтральный Туркменистан» Анна рассказала о самой трудной партии в своей карьере, мечте завоевать золото и о том, как успевает играть в куклы между тренировками.

В шахматы в семье Чарыевых играет отец, но в школу четырехлетнюю Аню привела мама. «Девочка была непоседливой, и мама хотела как-то её дисциплинировать, подготовить к школе», – вспоминает заслуженный тренер Туркменистана Эджегыз Ялкапова. Тогда никто не предполагал, что непоседа войдет в национальную сборную по шахматам.

День юной спортсменки расписан по минутам: утром шахматы, потом школьные уроки, снова тренировка у доски. «А когда же ты в куклы играешь?» – спрашивает корр. «НТ». «Для этого тоже есть время. У меня есть две самые любимые куклы, и я очень люблю их наряжать и делать им красивые прически», – отвечает Анна.

За четыре года занятий успехи впечатляют: чемпионка Марыйского велаята, трехкратная чемпионка Туркменистана, чемпионка Азии и Центральной Азии. Первую медаль на международных соревнованиях Анна завоевала в Таиланде в 2024 году, став серебряным призером чемпионата Азии среди девочек до 7 лет.

Самой трудной стала партия с чемпионкой мира Алишей Бисалиевой из Казахстана на чемпионате мира среди кадетов в Алматы в сентябре прошлого года. Игра длилась три часа и закончилась поражением. Зато самой дорогой победой Анна называет бронзу чемпионата мира 2025 года в Греции: «Я провела 11 игр и завоевала бронзу».

Особенно волнительным стало награждение в Олимпийском городке, где спортсменов чествовал лично Президент Туркменистана. «Для меня это было и неожиданно, и приятно. Спасибо за такое внимание и поддержку», – делится Анна.

«Я буду стараться, чтобы завоевать золотую медаль. Это моя мечта», – говорит восьмилетняя шахматистка. Её тренер Эджегыз Ялкапова уверена: «Впереди у Ани ещё много побед и достижений. Мы готовы работать ещё усерднее, чтобы оправдать оказанное высокое доверие».