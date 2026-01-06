«Манчестер Юнайтед» расстался с главным тренером Рубеном Аморимом

Пресс-служба английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» официально объявила об отставке Рубена Аморима с должности главного тренера команды.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в начале ноября 2024 года. За время его работы команда провела 21 матч в текущем сезоне, в которых одержала 8 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Информация о новом главном тренере клуба пока не поступала.