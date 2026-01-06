Казахстан видит перспективы транзита через Туркменистан в Иран

Казахстан рассматривает транспортный маршрут через Туркменистан в Иран с выходом на морские порты как одно из перспективных направлений развития транзитных перевозок. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете Turkistan.

«Наша страна активно участвует в развитии китайского мегапроекта «Один пояс – Один путь», коридора «Север – Юг», а также Транскаспийского транспортного маршрута, или «Срединного коридора». Считаем перспективными перевозки по маршруту «Россия – Казахстан – Туркменистан – Иран» с выходом на морские порты. Приветствуем подключение Китая к работе «Срединного коридора», – сказал Токаев.

Глава государства подчеркнул, что потенциал в транспортно-логистической сфере значительный. «В целом, потенциал в этой сфере большой. Вопрос здесь не только в инфраструктуре. В этой фундаментальной точке сходятся практически все сектора нашей экономики», – отметил Президент Казахстана.

Токаев добавил, что перед правительством Казахстана поставлена задача строительства транспортно-логистических узлов с современной инженерной и сервисной инфраструктурой, модернизации и ремонта морских портов, аэропортов, железнодорожных вокзалов, а также создания эффективной цифровой экосистемы.