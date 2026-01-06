Глава Туркменистана распорядился контролировать выплаты производителям хлопка и пшеницы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов распорядился строго контролировать расчёты между производителями хлопка и пшеницы и сервисными предприятиями в регионах за урожай хлопка 2024-2025 годов и урожай пшеницы 2025-2026 годов. Об этом сообщается по итогам рабочего совещания главы государства с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева и хякимов велаятов.

Как передает TDH, на совещании были рассмотрены вопросы развития агропромышленного сектора и ход работ в регионах страны.

Вице-премьер Т.Атахаллыев доложил о ходе сезонных сельскохозяйственных работ. На пшеничных полях в соответствии с агротехническими нормами проводится уход, в частности подкормка минеральными удобрениями, при этом особое внимание уделяется эффективной эксплуатации сельхозтехники.

В рамках подготовки к севу хлопчатника продолжаются вспашка, выравнивание и подкормка земель минеральными удобрениями. Принимаются меры для обеспечения хлопкоробов высококачественными семенами. Ведётся подготовка сельхозтехники к сезону.

Резюмируя отчёт, Сердар Бердымухамедов отметил стратегическую роль аграрного сектора в национальной экономике и поручил вице-премьеру продолжить работу по дальнейшему развитию сельского хозяйства.

Президент акцентировал внимание на важности надлежащего проведения работ по уходу за полями, вспашки и разравнивания площадей под хлопчатник в соответствии с агротехническими нормами, обеспечения производителей высококачественными семенами, а также подготовки техники к весеннему севу.

Кроме того, глава государства дал указание контролировать ход уборки урожая сахарной свёклы в Марыйском велаяте в агротехнические сроки, надлежащее функционирование систем отопления жилых домов, школ и детсадов, обеспечение населения электроэнергией, природным газом и питьевой водой, а также строительство объектов социально-культурного и промышленного назначения, ввод в эксплуатацию которых планируется в регионах в текущем году.