Велсахет Овезов покинул пост главного тренера «Ахала»

Футбольный клуб «Ахал» расстался с главным тренером Велсахетом Овезовым. Новым наставником команды назначен Эзиз Аннамухаммедов, ранее возглавлявший дубль клуба. Об этом сообщил международный спортивный журналист Александр Троицкий.

Под руководством Овезова «Ахал» дважды становился серебряным призером чемпионата Туркменистана, а также в двух последних сезонах выходил в финал Кубка страны. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов АФК-2 сезона 2024/25 команда преодолела стыковой раунд, обыграв таджикский «Регар-ТадАЗ», и вышла в групповой этап турнира.

Овезову 43 года. Главным тренером «Ахала» он работал с июля 2024 года, до этого являлся ассистентом главного тренера команды.