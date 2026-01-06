Ашхабадцы в восторге от новогоднего циркового представления

В соцсетях появилось очень много восторженных отзывов ашхабадцев о новом новогоднем шоу Туркменского государственного цирка.

Пользователи соцсетей активно обсуждают выступление танцоров-акробатов. Они буквально «зажгли» на арене цирка, создав праздничную динамичную атмосферу, которая передалась в зал.

«Ребята-танцоры зажгли шикарно, очень понравилось. Огромный восторг», — так пишет один из зрителей.

Одна из жительниц столицы пишет, что на днях собирается на представление с ребенком:

«…Я обожаю наш цирк, готова каждый день ходить», — поделилась она.

Многие пишут, что взяли билеты на все представления цирка в январе.

«Супер! Молодцы, ребята! Так держать! Круто!», — так поддерживают артистов цирка восторженные зрители.