«Ахал» расстался с капитаном Эльманом Тагаевым и рядом ключевых игроков

Футбольный клуб «Ахал» расстался с рядом ключевых футболистов, включая капитана команды Эльмана Тагаева. Об этом сообщил международный спортивный журналист Александр Троицкий.

Вслед за главным тренером Велсахетом Овезовым, покинувшим клуб накануне, из команды ушли несколько основных игроков. Среди них – капитан и лидер коллектива Эльман Тагаев, выступавший за «Ахал» с 2019 года, вице-капитаны Гурбан Аннаев (в клубе с 2015 года) и Алибек Абдурахманов (с 2023 года), а также Бахтияр Гургенов, Хакмухаммет Бяшимов и Акмамет Метдаев (все – с 2023 года).

Новым главным тренером «Ахала» назначен Эзиз Аннамухаммедов, ранее возглавлявший дубль клуба. Под руководством Овезова команда Главного управления «Туркменнебитонумлери» дважды становилась серебряным призером чемпионата Туркменистана, а также в двух последних сезонах выходил в финал Кубка страны. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов АФК-2 сезона 2024/25 команда преодолела стыковой раунд, обыграв таджикский «Регар-ТадАЗ», и вышла в групповой этап турнира.