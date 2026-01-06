Афганистан и Турция закупили туркменскую продукцию на $6,3 млн

На минувшей неделе на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана было зарегистрировано 12 торговых сделок, сообщается в газете “Нейтральный Туркменистан”.

В рамках экспортных операций афганские покупатели приобрели карбамид производства государственного концерна «Türkmenhimiýa». Турецкие бизнесмены закупили партию портландцемента. Обе сделки проведены за иностранную валюту, их общая стоимость составила более 6,324 миллиона долларов США.

На внутреннем рынке отечественные предприниматели приобрели хлористый калий и техническую серную кислоту, произведенные «Türkmenhimiýa», а также хлопчатобумажную ткань. Объём внутренних закупок составил около 333 миллионов манатов.