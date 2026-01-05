Samsung показала Galaxy A17 5G и планшет Galaxy Tab A11+

Samsung представила два новых устройства — смартфон Galaxy A17 5G и планшет Galaxy Tab A11+. Обе новинки получили ряд заметных улучшений по сравнению с предыдущими моделями.

Galaxy A17 5G оснащён 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера на 13 Мп размещена в каплевидном вырезе. Сзади установлена тройная камера: основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная камера на 5 Мп и макросенсор на 2 Мп.

Смартфон работает на процессоре Exynos 1330 с 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку до 25 Вт. Также в смартфоне реализована функция Circle to Search от Google.

Galaxy Tab A11+ получил 11-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1920 × 1200 пикселей и частотой 90 Гц. Устройство оснащено фронтальной камерой на 5 Мп и основной на 8 Мп.

Основой планшета стал процессор MediaTek Dimensity 7300, 6 или 8 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 128 либо 256 Гбайт. За автономность отвечает аккумулятор на 7040 мА·ч с поддержкой зарядки до 25 Вт. Предусмотрены версии с Wi-Fi и 5G.

Galaxy A17 5G оценён в $200. Старшая версия Galaxy Tab A11+ с Wi-Fi стоит $250.