RM Sotheby’s пережил исторический год: 75 авто продали на торгах по рекордной цене

За минувший год на автомобильных аукционах RM Sotheby’s 75 машин были проданы по рекордной цене. Общая сумма сделок за 2025 год превысила $1 млрд, сообщает Robb Report.

Самым дорогим лотом на торгах стал гоночный Mercedes-Benz Streamliner 1954 года — за него выручили $51,2 млн. В середине 1950-х за его рулём выступали Хуан Мануэль Фанхио и Стирлинг Мосс, а после автомобиль долгие годы хранился в музеях.

Всего в минувшем году с аукционных площадок RM Sotheby’s продали 1 024 коллекционных автомобиля. В торгах участвовали покупатели из 82 стран. Автомобили в итоге отправились в 54 государства. Цена 135 лотов превысила отметку в 1 миллион долларов, и 75 из них установили рекорды для своей марки или модели.

В десятку самых дорогих продаж вошли Ferrari 250 LM Scaglietti 1964 года — победитель Ле-Мана (больше $36 млн), заказной Ferrari Daytona SP3 ($26 млн), McLaren F1 1994 года ($25,3 млн), Gordon Murray S1 LM ($20 млн), Ferrari F2001 Михаэля Шумахера ($18,1 млн), Ford GT40 Mk II 1966 года ($13,2 млн), будущий гоночный автомобиль McLaren F1 2026 года ($11,5 млн), Ferrari F40 LM 1993 года ($11 млн) и уникальная Pagani Zonda ($10,1 млн).