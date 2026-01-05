OpenAI формирует единую команду для создания аудиоустройства нового типа

OpenAI расширяет деятельность в сфере аудиомоделей и ведет подготовку к запуску персонального устройства с голосовым интерфейсом. Для реализации проекта сформирована объединенная группа, в которую вошли исследователи, инженеры и продуктовые менеджеры, сообщает издание The Information.

Перспективная аудиомодель OpenAI будет обладать способностью вести естественный диалог, воспринимать прерывания речи и отвечать синхронно с собеседником. Организация изучает потенциал создания линейки гаджетов, рассматривая варианты очков или умных колонок без дисплеев.

К разработке привлечен бывший главный дизайнер Apple Джони Айв, который планирует предложить форматы устройств, минимизирующие зависимость пользователей от экранов.

Текущие тенденции рынка демонстрируют рост интереса к голосовым технологиям. Так, Meta интегрировала систему из пяти микрофонов в очки Ray-Ban для улучшения слышимости в шумной среде. Google проводит тестирование функции Audio Overviews для озвучивания итогов поиска, а Tesla внедряет чатбота Grok от xAI, который управляет навигацией, климатом и другими функциями через голос.

Активная работа в данной области ведется также в сегменте стартапов. Разработчики Humane AI Pin представили безэкранный гаджет, а компания Friend AI выпустила кулон-диктофон для виртуального общения. Стартап Sandbar и проект основателя Pebble Эрика Мигиковски планируют представить в 2026 году умные кольца с голосовым управлением.