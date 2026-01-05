BYD обошла Tesla по годовому объему продаж электромобилей

Китайская компания BYD стала крупнейшим в мире продавцом электромобилей, обойдя Tesla по итогам 2025 года. Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Согласно отчету BYD от 1 января, годовые продажи компании подскочили почти на 28%, достигнув отметки в 2,26 миллиона единиц.

В это же время Tesla, обнародовавшая свои данные 2 января, сумела поставить лишь 1,64 миллиона машин. Для детища Илона Маска это стало вторым подряд годом падения — поставки сократились примерно на 8% по сравнению с 2024 годом. Четвертый квартал и вовсе выдался кислым: результаты оказались на 16% хуже прошлогодних.

Такой расклад выглядит иронично, если вспомнить старое интервью Маска Bloomberg TV в октябре 2011 года. На вопрос о BYD как о конкуренте он тогда просто рассмеялся и сказал: «Я не думаю, что у них есть действительно хороший продукт».

Спустя годы стратегия BYD, основанная на доступности, собственных аккумуляторах и агрессивных ценах, вывела китайцев в лидеры. Автопроизводитель активно захватывает рынки Азии и Европы.