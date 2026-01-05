Barclays: Инвесторы сократили вложения в США, от этого выигрывает Великобритания

В 2025 году Великобритания неожиданно стала лидером фондового рынка, поскольку глобальные инвесторы сократили вложения в активы США. Согласно годовому обзору европейской стратегии акций Barclays, на рынке произошла ротация капитала в пользу международных площадок.

Специалисты Barclays отметили, что индекс MSCI AC World вырос на 21%, при этом около 70% страновых индексов превзошли показатели Соединенных Штатов.

«Растущие трещины в исключительности США», опасения по поводу монетизации, капитальных затрат и конкуренции в акциях, связанных с искусственным интеллектом, побудили инвесторов перераспределить средства в рынки за пределами Штатов, поддержав акции в Европе, Великобритании, Китае и Японии.

Сдвиг был спровоцирован снижением рейтингов американских технологических гигантов и падением курса доллара. В долларовом выражении за год европейские акции опередили американские на 16%, что стало самым высоким показателем с 2006 года.

При этом, несмотря на рост британских индексов «в середине подросткового возраста» в местной валюте, фонды Великобритании зафиксировали чистый отток средств в размере $33,7 млрд. В то же время Европа без учета Соединенного Королевства привлекла $88,8 млрд притока.