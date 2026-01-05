Эфиромасличные растения Туркменистана: чистец туркменский

Чистец туркменский (лат. Stáchys turcomanica) — вид полукустарников рода чистец семейства яснотковые.

В Туркменистане произрастают 4 вида чистеца, принадлежащих к семейству Labiatae (Stachys setifera C.A.Mey): иранский, беловолосый, трёхжилковый и туркменский чистец.

Туркменский чистец распространён на Большом и Малом Балханах, Курендаге, в Юго-Западном Копетдаге, Центральном и Восточном Копетдаге и в Бадхызе.

Это многолетнее, полувечнозелёное растение, достигающее высоты 15–30 см, с стреловидным корнем. Цветет в мае-июне, плодоносит в июне-августе. Размножается семенами. Не считается редким травянистым растением.

Виды чистеца с древних времен считаются лекарственными растениями. Туркменский чистец содержит 0,033-0,150% эфирного масла (лимонен, камфен, бета-пинен, 1,8-цинеол), кумарины, флавоноиды, бета-мизин, углеводы, фенольные кислоты и витамин К.

Период плодоношения его считается временем наибольшего накопления эфирного масла. Его плоды содержат 0,11% — 0,14% эфирного масла.

Сырье собирают в период цветения растения. В туркменской народной медицине кора и сок растения используются при сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях кровообращения. Также применяется в виде компрессов для заживления ран.

Его эфирное масло широко используется в парфюмерной промышленности.

Источник: mineco.gov.tm