Смартфон Poco M8 получит экран 20:9 и самый прочный в сегменте изогнутый дисплей с соотношением 20:9

Компания Xiaomi раскрыла технические характеристики смартфона Poco M8, официальная презентация которого запланирована на 8 января. Производитель заявляет, что новинка будет оснащена самым прочным в своем классе изогнутым дисплеем.

Согласно данным компании, устройство получит AMOLED-экран диагональю 6,77 дюйма с разрешением 2392 х 1080 пикселей, что соответствует соотношению сторон почти 20:9.

Дисплей поддерживает кадровую частоту 120 Гц, а пиковая яркость достигает 3200 кд/кв.м. Корпус аппарата защищен по военному стандарту MIL-STD-810H и имеет класс влагозащиты IP66. При массе 178 г толщина корпуса составит 7,35 мм, что делает модель самой тонкой в данном сегменте.

Дополнительно сообщается, что смартфон базируется на SoC Snapdragon 6 Gen 3. В оснащение входят 50-мегапиксельная камера и аккумуляторная батарея емкостью 5520 мАч.