Прототип первого легкового авто с полным приводом выставили на аукцион

На британском аукционе Car and Classic выставлен редкий автомобиль — прототип Jensen FF 1966 года. Эта модель считается первым серийным легковым автомобилем с полным приводом.

Всего было создано 12 таких прототипов, и до наших дней дошли только восемь.

Обозначение FF расшифровывается как Ferguson Formula. Компания Jensen использовала систему полного привода по лицензии Ferguson Research. Кроме того, автомобиль получил механическую антиблокировочную систему тормозов Dunlop Maxaret — это чрезвычайно редкое решение для того времени.

В стандартном режиме 33% тяги передаётся на передние колёса, 67% — на задние, но соотношение меняется в зависимости от дорожных условий. Конструкция машины имела свои особенности: Jensen FF выпускался только с правым рулём, поскольку левая сторона кузова была занята элементами трансмиссии.

Выставленный экземпляр оснащён атмосферным V8 объёмом 6,3 литра и трёхступенчатой автоматической коробкой передач. Механической версии у модели не существовало. Автомобиль сохранил оригинальные узлы, а также заводские цвета кузова и салона. За годы он сменил нескольких владельцев и прошёл полную реставрацию в Швеции.

Дополнительную ценность лоту придаёт то, что это один из 12 прототипов с кузовом, созданным итальянским ателье Vignale.

С учётом редкости можно ожидать, что цена окажется выше, чем у большинства Jensen FF, появляющихся на рынке.