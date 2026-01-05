Артисты туркменского цирка показали новое новогоднее шоу

Творческий коллектив Туркменского государственного цирка показал для ашхабадской публики новое новогоднее шоу.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», открыли программу главные герои новогодних праздников – Аязбаба и Гарпамык, которые поздравили ребят и их родителей с Новым 2026 годом.

По традиции цирковое представление началось с выступления воздушных гимнастов. В образе летучей мыши на кольце под барабанную дробь оркестра исполнила номер «Ярганат» Айлар Бибилова, ученица ашхабадской средней школы № 19.

Её выступление сменилось забавным номером «В ресторане», где в ролях официантов и посетителей выступали шесть симпатичных обезьянок.

Новый номер «Дорожка» представила группа акробатов. Солировал Халап Байраммурадов.

Далее на манеже выступил Арслан Кураев и юные акробаты: Рамазан Акмурадов, Эльнар Менгалиева и Гурбанназар Аннамурадов. Самому младшему — всего 4 года.

С новым номером выступили любимцы публики — пудели Эльмиры и Зарьяны Гошаевых.

В номере «Каучук» три гимнастки удивили зрителей своей поистине каучуковой гибкостью.

В антракте мальчишки и девчонки смогли прокатиться на лошади и сделать селфи с любимыми артистами, в числе которых, конечно же, клоуны Пена Мыратдурдыев и Эсбер Атабердыев.

«Крылатые скакуны» – так называется второе отделение цирковой программы. Славные джигиты Группы национальных конных игр «Galkynyş» – шестикратные лауреаты самых престижных международных фестивалей по конному искусству.

Мастерство джигитовки продемонстрировали в ходе выступления все джигиты – свечи, пирамиды, вертушки, жонглирование на крупе коня и т.д. Скорость, смелость, лихость сопровождали каждый номер.

В числе артистов-наездников появились новички, из них двое самых маленьких – это Рамазан Акмурадов и Батырхан Пыгыев, внук народного коневода Туркменистана Пыгы Байрамдурдыева.

Завершилось представление парадом-алле.