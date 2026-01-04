МИД Туркменистана выразил соболезнования в связи с пожаром в Швейцарии

Министерство иностранных дел Туркмении выразило соболезнования в связи с трагическим пожаром на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии.

«Министерство иностранных дел Туркменистана выразило соболезнования швейцарской стороне в связи с трагическим пожаром на горнолыжном курорте Кран-Монтана, повлёкшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья», – говорится в сообщении на сайте туркменского внешнеполитического ведомства.

Как сообщают мировые СМИ, в новогоднюю ночь в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.