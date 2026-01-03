Apple изменит график выпуска iPhone: базовая модель iPhone 18 появится только в 2027 году

Apple планирует внести значительные изменения в свой традиционный график запуска новых iPhone. Впервые за многолетнюю историю компания не выпустит базовую модель iPhone в календарном году — стандартный iPhone 18 появится на рынке только весной 2027 года.

Согласно отраслевым источникам, осенью 2026 года Apple представит только премиальные модели: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Air и первый складной iPhone компании. Такой подход позволит компании разграничить свои модели и предоставить каждой более длительный период продаж без внутренней конкуренции.

Бюджетные модели iPhone 18 и iPhone 18e выйдут только в первой половине 2027 года. Это означает, что iPhone 17, выпущенный в 2025 году, останется основной стандартной моделью компании более чем на 18 месяцев.

Аналитики указывают на преимущества для цепочки поставок и производства — распределение запусков позволит Apple снизить производственные нагрузки, эффективнее обеспечивать компоненты для передовых технологий и балансировать доходы по финансовым кварталам.

К концу 2026 года у Apple может быть до восьми различных моделей iPhone в продаже одновременно, включая iPhone 16e и iPhone Air, представленные в 2025 году, первый складной iPhone и старые модели, такие как iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Первый складной iPhone, предварительно называемый iPhone Fold, будет иметь дизайн в форме книги с внешним дисплеем около 5,3-5,5 дюймов и внутренним дисплеем 7,6-7,8 дюймов. Устройство будет использовать 2-нанометровый чип A20 и может стать самым тонким устройством Apple — всего 4,5 мм в раскрытом состоянии.

По прогнозам аналитиков, цена складного iPhone составит от 2000 до 2500 долларов, что сделает его самым дорогим iPhone в истории компании.