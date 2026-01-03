Сотрудничество РФ и Туркменистана отвечает интересам стабильности в регионе – Медведев

Заместитель Председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в новогоднем поздравлении Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову подчеркнул, что эффективное сотрудничество Москвы и Ашхабада отвечает интересам стабильности и безопасности в Центральноазиатском и Каспийском регионах.

«Примите искренние поздравления с Новым годом! В уходящем году российско-туркменские отношения углублённого стратегического партнёрства динамично развивались по всем направлениям. Убеждён, что эффективное взаимодействие Москвы и Ашхабада отвечает интересам обеспечения устойчивого социально-экономического роста наших государств и укрепления стабильности и безопасности в Центральноазиатском и Каспийском регионах», – – написал Медведев. Текст поздравительного послания опубликован на сайте TDH.

Зампред Совбеза РФ пожелал Сердару Бердымухамедову доброго здоровья, счастья и благополучия, а всем гражданам дружественного Туркменистана – мира и процветания.