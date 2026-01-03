Премьер Армении убежден в развитии отношений с Туркменистаном

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в новогоднем поздравлении Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедов выразил убеждение в дальнейшем развитии и укреплении отношений Еревана и Ашхабада.

«Убеждён, что в 2026 году отношения между Республикой Армения и Туркменистаном, основанные на взаимном доверии и уважении, будут и дальше развиваться и укрепляться, способствуя открытию новых перспектив сотрудничества между нашими странами», – написал Пашинян. Текст поздравительного послания опубликован на сайте TDH.

Премьер-министр Армении пожелал Президенту Туркменистана, его родным и близким крепкого здоровья и новых достижений в наступающем году, а дружественному народу Туркменистана – мира и процветания.