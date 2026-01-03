Мишустин: развитие сотрудничества отвечает интересам РФ и Туркменистана

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в новогоднем поздравлении Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову отметил, что развитие сотрудничества отвечает интересам обеих стран.

«От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Новым, 2026 годом!

С удовлетворением отмечаю, что российско-туркменские отношения успешно развиваются в духе дружбы, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. Укрепляется торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное взаимодействие, воплощаются в жизнь перспективные совместные проекты в различных сферах.

Убеждён, что в новом году наше многоплановое сотрудничество продолжит расширяться, обеспечивая благоприятные условия для запуска новых инициатив. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Туркменистана», – написал Мишустин. Текст поздравительного послания опубликован на сайте TDH.