Мишустин: развитие сотрудничества отвечает интересам РФ и Туркменистана
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в новогоднем поздравлении Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову отметил, что развитие сотрудничества отвечает интересам обеих стран.
«От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Новым, 2026 годом!
С удовлетворением отмечаю, что российско-туркменские отношения успешно развиваются в духе дружбы, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. Укрепляется торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное взаимодействие, воплощаются в жизнь перспективные совместные проекты в различных сферах.
Убеждён, что в новом году наше многоплановое сотрудничество продолжит расширяться, обеспечивая благоприятные условия для запуска новых инициатив. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Туркменистана», – написал Мишустин. Текст поздравительного послания опубликован на сайте TDH.
Российский премьер пожелал Сердару Бердымухамедову доброго здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, а гражданам дружественного Туркменистана – мира и процветания.