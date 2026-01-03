Грузия ввела обязательное медстрахование для иностранных туристов

Закон, обязывающий въезжающих в Грузию иностранных туристов иметь медицинскую страховку, вступил в силу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Законодательного вестника Грузии, пишет ТАСС.

Согласно закону о туризме, который начал действовать с 1 января 2026 года, все иностранные туристы обязаны иметь медицинскую страховку и быть застрахованными от несчастных случаев на весь срок пребывания в стране.

Сумма страхового покрытия должна составлять не менее 30 тыс. лари (около $11,1 тыс.). Полис необходимо предъявить при въезде в Грузию – он может быть как распечатанным, так и в электронном виде. Документ должен быть составлен на грузинском или английском языке.

Закон не распространяется на граждан с дипломатическими паспортами, а также на водителей, осуществляющих международные перевозки пассажиров и грузов. На данный момент штрафные санкции за отсутствие полиса не предусмотрены, отмечается в сообщении.

Парламент Грузии принял закон о туризме в декабре 2023 года. Первоначально обязательное страхование должно было вступить в силу с 1 июня 2024 года, однако власти решили, что норма требует дополнительного подготовительного периода. В июне 2024 года парламент принял поправки, перенеся введение обязательной страховки на 1 января 2026 года.