В Туркменистане утвержден новый порядок учета беженцев и лиц, получивших временную защиту

Государственная миграционная служба Туркменистана 7 ноября 2025 года издала приказ № 128, устанавливающий процедуру регистрации и учета лиц, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты, а также тех, кому уже предоставлена такая защита на территории страны.

Согласно новому порядку, все прибывшие в Туркменистан лица обязаны встать на учет в территориальных подразделениях миграционной службы в течение трех рабочих дней с момента въезда в страну. Регистрация осуществляется по месту пребывания или проживания на основании соответствующих документов, включая временные свидетельства о принятии ходатайства, удостоверения беженца или лица, получившего дополнительную защиту.

Документ предусматривает создание государственной информационной системы учета для сбора, регистрации и хранения данных об иностранных гражданах. При регистрации будут собираться биометрические данные, включая фотографии, отпечатки пальцев и изображения радужной оболочки глаз.

Порядок также определяет обязанности принимающей стороны, которая должна обеспечить своевременную регистрацию прибывших лиц и соблюдение ими законодательства Туркменистана. Гостиницы, медицинские учреждения и другие организации обязаны в течение 24 часов сообщать в миграционную службу о прибытии и убытии иностранных граждан.

Лица, массово прибывшие в Туркменистан в чрезвычайных ситуациях, размещаются во временных пунктах размещения вблизи государственной границы и регистрируются через специальную электронную систему. После решения вопросов предоставления временной защиты они ставятся на учет сроком до трех месяцев.

Новый порядок разработан в соответствии с Законом Туркменистана «О беженцах» от 3 июня 2017 года и направлен на совершенствование системы миграционного учета в стране.