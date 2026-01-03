В северном городе Туркменистана ведется комплексное строительство

В городе Дашогузе активно идет комплексное строительство. При этом внимание уделяется как развитию жилищного сектора, так и социально значимым объектам.

Так, например, вдоль автомобильной дороги, ведущей из города Дашогуз в этрап Гёроглы ведётся строительство ряда четырёхэтажных жилых домов, сообщает «Туркменистан: Золотой век». Три из них возводятся на примыкающем к автодороге участке села «Парахат» генешлика «Гулистан» этрапа Шават Дашогузского велаята.

На сегодняшний день полностью возведены каркасы домов, в некоторых из них ведутся отделочные работы. Все они сооружаются силами частных строительных организаций. В этом же районе построено множество индивидуального жилья.

В числе крупных проектов, к реализации которых приступили в минувшем году, можно также назвать строительство вдоль автодороги, ведущей из Дашогуза в город Куняургенч, нового административного здания органов юстиции Дашогузского велаята и закладку фундамента Центра охраны здоровья матери и ребёнка на 400 мест.

Также в прошлом году в различных частях административного центра велаята были введены в эксплуатацию несколько частных торговых и торгово-развлекательных центров, магазинов, аптек.

Источник отмечает, что Дашогуз развивается комплексно как за счёт освоения пустующих земельных участков, так и за счёт рационального использования уже застроенных территорий.