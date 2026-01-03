В вузе Ашхабада проведен конкурс по английскому языку

В Международном университете промышленников и предпринимателей накануне Нового года был проведен конкурс по английскому языку среди учащихся 12-х классов средних школ Ашхабада и Аркадага.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в конкурсе приняли участие около 200 учащихся из 67 средних общеобразовательных школ, в том числе специализированных школ с углублённым изучением английского языка.

По результатам соревнования были определены лучшие знатоки английского языка.

Победители конкурса награждены дипломами соответствующих степеней и памятными подарками.